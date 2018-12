Handtasche gestohlen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ein Dieb hat am Sonntag (16.12.18) sein Unwesen in einem Darmstädter Seniorenheim in der Rüdesheimer Straße getrieben und die Handtasche einer Seniorin gestohlen. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr betrat der noch unbekannte Langfinger den Speisesaal. Dort legte er einer Bewohnerin die Tageszeitung vor und nutzte den kurzen Augenblick der Ablenkung, um sich ihre Handtasche zu schnappen. Mit seiner Beute flüchtete der etwa 45 bis 50 Jahre alte, 1,80 Meter große und schlanke Täter. Der unbekannte Mann hatte dunkle Haare und trug eine grüne Schildmütze. Die Ermittler der Darmstädter Kripo (K24) haben den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen