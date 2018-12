Broschüre „DRK Servicereisen für Senioren 2019“ erschienen

Die neue Broschüre „DRK Servicereisen für Senioren 2019“ des DRK Darmstadt ist erschienen mit attraktiven, abwechslungsreichen Reisezielen für das kommende Jahr. Bereits seit über zwei Jahrzehnten verreisen Seniorinnen und Senioren mit diesem besonderen Service. „Die Reiselust der Seniorinnen und Senioren wächst stetig. Die Reisen sind vor allem für Menschen gedacht, die sich aufgrund altersbedingter Einschränkungen die Planung und Durchführung einer Reise alleine nicht mehr zutrauen. Gleichzeitig sollen auch diejenigen angesprochen werden, die nicht alleine verreisen möchten, sondern vielmehr die Sicherheit und Unterhaltung in einer Gruppe zu schätzen wissen“, sagt Iris Dohmen, seit 20 Jahren die treibende Kraft beim DRK Darmstadt für diesen besonderen Reiseservice.

Attraktive Reiseangebote

Auch 2019 gehören wieder attraktive Tagesausflüge, mehrtägige Aufenthalte in beliebten deutschen Ferienorten oder Kurstädten sowie Flugreisen in den Süden zum Programm: So führt beispielsweise ein Tagesausflug am 11. September unter dem Motto „Lebendige Romantik“ nach Linz am Rhein, dem beliebten Ausflugsziel. Nach der Altstadtbesichtigung führt eine Schifffahrt nach Königswinter an den Fuß des Siebengebirges. Bei den mehrtägigen Angeboten geht es unter anderem vom 29. April bis zum 11. Mai nach Bad Wörrishofen. Die bekannte Kneipp-Stadt liegt mitten im schönen Allgäu. Freunde der Ostsee können an der Fahrt nach Timmendorfer Strand vom 25. Mai bis 6. Juni teilnehmen. Stilgerecht wird dort im Maritim Seehotel residiert. Wer sonnenhungrig und unternehmenslustig ist, kann auf der Insel Rhodos die Region Faliraki besuchen mit den Thermen von Kalithea und der „Anthony-Quinn-Bucht“. Das Hotel liegt in erster Strandlage an der Promenade.

Erholung schenken

Für die Seniorenreisen des DRK Darmstadt gibt es auch Gutscheine. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk für Ehepartner, Lebensgefährten, Eltern, Großeltern oder Freunde hat, kann mit einem Reisegutschein bestimmt eine große Freude bereiten.

Die Broschüre für das Reiseprogramm, weitere Informationen und die Gutscheine sind erhältlich beim DRK Darmstadt. Ansprechpartnerin ist Iris Dohmen, Telefon: 06151-3606-625, erreichbar dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 16 Uhr. Die Broschüre für 2019 ist auch online abrufbar unter www.drk-darmstadt.de.

Quelle: DRK Darmstadt-Stadt e. V.