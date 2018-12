Zwei Autos beschädigt und geflüchtet – 8500 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Montagabend (10.12.), 19 Uhr und Donnerstagabend (13.12.18) 17.30 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Theodor-Heuss-Straße/ Höhe Einmündung Jahnstraße, bei dem zwei parkende Autos nicht unerheblich beschädigt wurden. Am Samstag wurde der Vorfall der Polizei bekannt und eine Anzeige erstattet. Anhand des Schadensbildes und ersten Erkenntnissen bog der noch nicht bekannte Verursacher aus Richtung der Jahnstraße kommend in die Theodor-Heuss-Straße ein und touchierte dabei, die am Fahrbahnrand stehenden Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Wagenlenker seine Fahrt offenbar fort. Aufgrund der Kollisionsstellen dürfte es sich bei dem flüchtenden Wagen um einen Lastwagen oder Transporter handeln. Die Beamten des 2. Polizeireviers sind mit den Unfallermittlungen betraut und suchen Augenzeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zum Hergang oder dem flüchtenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3710 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen