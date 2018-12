Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) stellt Abfuhrtermine 2019 digital zur Verfügung

Die Abfuhrtermine für das Jahr 2019 sind auf der Internetseite des EAD auf www.ead.darmstadt.de über den Direktlink „Abfallkalender“ unter dem Auswahlbutton „2019“ abrufbar.

In einigen Stadtgebieten haben sich die Abfuhrtermine für die Altpapiersammlung geändert. Hier bittet der EAD die Bürgerinnen und Bürger zu prüfen, ob ihr Straßenabschnitt von dieser Änderung betroffen ist.

Die straßenbezogenen Jahresübersichten, die sich über die EAD-Homepage erstellen lassen, berücksichtigen alle feiertagsbedingten Terminverschiebungen. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist die barrierefrei lesbare Entsorgungsdatenbank als HTML-Jahresliste abrufbar.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Abfuhrtermine als App auf das Smartphone zu laden. Hierzu auf der EAD-Webseite über Direktlink „Abfallkalender“ den QR Code scannen, die App installieren und dann unter Optionen Darmstadt als Stadt auswählen. Wer sich im gelben „Infomail-Briefkasten“ auf der EAD-Webseite anmeldet (über den Button „Entsorgungsdatenbank“ auf der Startseite) wird zusätzlich gratis einen Tag vor der Abfuhr per E-Mail an die Termine erinnert und erhält auf Wunsch darüber hinaus die neuesten Informationen aus der Darmstädter Abfallwirtschaft und dem Zoo Vivarium.

Bürgerinnen und Bürger, die noch keine Möglichkeit haben, die Abfuhrtermine digital abzurufen, können sich über das Service-Telefon 06151 13-46000 oder per E-Mail ead [at] darmstadt [dot] de an den EAD wenden.

