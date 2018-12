Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) gibt Tipps zur richtigen Nutzung von Biotonnen im Winter

Sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, besteht die Gefahr, dass der Inhalt der Biotonnen ein- bzw. festfriert. Das kann zur Folge haben, dass der Bioabfall am Leerungstag nicht in das Müllfahrzeug gekippt werden kann.

Um eine ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherzustellen, empfehlen die Abfallberater des EAD folgende Maßnahmen: Das Wichtigste ist ein möglichst frostsicherer Standort für die Biotonne. Das kann die Garage sein, aber auch kältegeschützte Durchgänge, Unterstände oder der Keller. Gibt man vor dem Befüllen der Tonne trockenes und zerkleinertes Material aus dem Garten (z.B. Zweige, Äste) auf den Tonnenboden, verringert sich die Gefahr des Anfrierens deutlich. Zum Einstreuen eignet sich auch Häckselmaterial oder ein alter Blumenstrauß.

Weiterhin ist es hilfreich, nasse Abfälle in Küchen- oder Zeitungspapier einzuwickeln, bevor man sie in die Biotonne gibt, denn das Papier saugt die Feuchtigkeit größtenteils auf. Die Biotonne sollte am Abfuhrtag zudem erst morgens zur Entleerung an die Straße gestellt werden. Sollte der Inhalt einer Biotonne trotz aller genannten Maßnahmen einmal festfrieren, kann man mit einem Spaten das Material auflockern.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt