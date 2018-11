Stadtbibliothek lädt zur Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren ein

Im Dezember 2018 geht es in der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt beim Vorlesen am Samstag natürlich auch weihnachtlich zu. „Der kleine Engel Knisterpolter“ heißt eine der Advents- und Weihnachtsgeschichten um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. Zwei Kamishibai-Geschichten, das ist japanisches Erzähltheater, werden am 1. Dezember, vorgelesen: „Der Nikolaus hat viel zu tun“ und „Das Eselchen und der kleine Engel“. Die Vorlesepaten lesen für Kinder ab 4 Jahren vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.