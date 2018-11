Am Dienstag (27. November 2018) um 18.30 Uhr ist Viktoria Grzymek von der Bertelsmann-Stiftung zu Gast im Offenen Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt. Sie spricht über „Ethik der Algorithmen – gesellschaftliche Folgen algorithmischer Entscheidungsfindungen“. Der Vortrag mit Diskussion ist Teil des Frank-Schirrmacher-Forums der Evangelischen Stadtakademie Darmstadt unter dem Titel „Ethik 4.0 – Auf Augenhöhe mit der digitalen Revolution?“. Am darauffolgenden Dienstag, 4. Dezember 2018, trägt der Publizist Matthias Horx vom Zukunftsinstitut Frankfurt/Wien in der Reihe über “Erleuchtete Digitalisierung – wie wir den technischen Wandel ohne Hysterie verstehen können“ vor. Beginn ist ebenfalls um 18.30 Uhr im Offenen Haus, der Eintritt ist frei.