Bauarbeiten im Bereich Kranichsteiner Straße / Spessartring

Die ENTEGA führt in Darmstadt im Nachgang zu Arbeiten an der Fernwärmeleitung im Kreuzungsbereich Kranichsteiner Straße / Spessartring Wiederherstellungs- und Markierungsarbeiten der Fahrbahn durch. Die Arbeiten finden ganztägig am Freitag (23.11.18) statt. Die Verkehrsführung wird aufgrund einer halbseitigen Fahrbahnsperrung für diesen Zeitraum geändert. ENTEGA bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.