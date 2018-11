Wissenschaftsstadt Darmstadt führt Baumpflegearbeiten in der Straße „Im Emser“ durch

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt führt ab Montag, 19. November 2018, in der Straße „Im Emser“ für ca. 2 bis 3 Wochen Baumpflegearbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durch. Die Arbeiten beginnen an der Kreuzung Im Emser / Richard-Wagner-Weg und schreiten dann stadtauswärts in Richtung Norden fort. Hierfür wird die Straße „Im Emser“ in Abschnitten jeweils voll gesperrt (Wanderbaustelle). In einem ersten Schritt werden zunächst die Schnittmaßnahmen im Straßen- und Gehwegbereich durchgeführt und in einem zweiten Schritt die Maßnahmen in Richtung Odenwaldbahn (Entfernung von Totholz und Wiederstellung Lichtraumprofil). Im jeweils vollgesperrten Bereich der Wanderbaustelle wird die Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke sichergestellt. Mit Verkehrsbehinderungen ist während der Durchführung der Baumarbeiten im gesamten oben genannten Zeitraum zu rechnen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt