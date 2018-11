Der Förderverein Liberale Synagoge veranstaltet im Zeichen des 80. Jahrestags der Novemberpogrome von 1938 und des 15. Jahrestags der wiederentdeckten Liberale Synagoge-Funde einen Liberale Synagoge-Rundgang am (Toten-) Sonntag, 25. November 2018, 14.30 Uhr. Treffpunkt: In der Gedenkstätte (Zugang via Empore), Klinikumsgelände, Wege-Zugang via Bleichstraße / Höhe Gagernstraße oder via Julius-Landsberger-Platz.