Krimineller entwendet 81-Jähriger am Geldautomat die EC-Karte und erbeutet mehrere hundert Euro

In das Visier eines Kriminellen geriet am Sonntag (18.11.18) gegen 13.15 Uhr eine 81 Jahre alte Seniorin, die an einem Geldautomaten einer Bank in der Rheinstraße Geld abheben wollte.

Der Unbekannte lenkte die 81-Jährige ab und entwendete hierbei offenbar ihre EC-Karte. Auf bislang nicht bekannte Weise erlangte der Täter zudem die zugehörige Geheimzahl und hob anschließend mehrere hundert Euro vom Konto der Frau ab.

Eine genaue Personenbeschreibung des Kriminellen liegt derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3610 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen