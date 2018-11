Polizei nimmt 26 Jahre alten Mann nach drei Raubüberfällen fest

Ein 26 Jahre alter Mann wurde am frühen Donnerstagmorgen (15.11.18) von Zivilfahndern an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der Darmstädter steht im Verdacht, für drei Raubüberfalle auf Wettannahmestellen am 31. August, 26. September und 11. Oktober in Darmstadt verantwortlich zu sein. Mit einem Küchenmesser bewaffnet soll er bei den Taten insgesamt mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Nach dem letzten Überfall wurde er im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 26-Jährigen, was die heutige Festnahme zur Folge hatte. Der Beschuldigte muss sich jetzt regelmäßig bei der Polizei melden und in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen