Pfungstadt: 23-Jähriger in gestohlenem Skoda Fabia angetroffen – Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Ein 23 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (24.10.20) in Untersuchungshaft.

Kurz vor 2 Uhr hatten Polizeibeamte den Verdächtigen in einem weißen Skoda Fabia in der Gutenbergstraße in Pfungstadt festgestellt und kontrolliert. Das Auto hatte dort mit eingeschaltetem Licht in einer Parkbucht gestanden und damit die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter geweckt.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. In der Rheinstraße in Darmstadt war es bereits am Donnerstag, den 08.10.2020, als Firmenfahrzeug abhandengekommen.

Nachdem die Handschellen klickten wurde der Tatverdächtige mit zur Wache genommen. Noch am selben Tag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Vorführung des Mannes vor einem Haftrichter. Der schickte den Wohnsitzlosen in die nächste Justizvollzugsanstalt. Aus dieser war er ersten Erkenntnissen zufolge nur wenige Wochen vorher entlassen worden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen