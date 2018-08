Einbrecher flüchten – Polizei fahndet und sucht Zeugen

Zeuginnen konnte am Donnerstagabend (23.08.2018) gegen 18.30 Uhr drei maskierte Männer in einem Garten in der Lichtenbergstraße beobachten. Zudem nahmen sie eine Alarmanlage in der Nähe wahr. Sofort verständigten die Frauen die Polizei. Diese fahndet mit zahlreichen Streifen nach den Männern, die daraufhin in Richtung Gutenbergstraße geflüchtet waren, konnte sie aber nicht mehr antreffen.

Gegen 19.15 Uhr meldete der Bewohner eines Einfamilienhauses aus der Gutenbergstraße einen Einbruch in seinem Haus. Nach ersten Ermittlungen waren Unbekannte über eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnräume gelangt und hatten einen Uhrenkasten mit einer Uhr entwendet. Bei der Suche nach weiterem Diebesgut lösten die Täter den Hausalarm aus und ergriffen die Flucht. Ihre Beute warfen sie dabei weg, sie konnte im Garten wieder aufgefunden werden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Täter nach dem Einbruch in der Gutenbergstraße in Richtung Lichtenbergstraße geflüchtet waren. Nachdem sie dort wahrgenommen wurden, flüchteten sie erneut in Richtung Gutenbergstraße, wo sich ihre Spur verlor.

Von den drei Tätern ist bislang nur bekannt, dass ihr Alter zwischen 20 und 30 Jahre geschätzt wird und sie zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß waren. Alle Drei werden als durchtrainiert beschrieben und waren während ihrer Flucht maskiert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Flüchtenden gesehen haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen