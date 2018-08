A67: Verkehrsrowdy gestoppt

Der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt wurde in den letzten Tagen durch verschiedenste Meldungen von Verkehrsteilnehmern bekannt, dass der Fahrer eines dunklen VW Golfs auf der Autobahn 67, zwischen Groß-Gerau und Darmstadt, durch verkehrswidriges Verhalten mehrfach auffiel. Demnach überholte der Golffahrer wiederholt im morgendlichen Berufsverkehr verkehrswidrig rechts und nutzte dazu auch die Standspur, die mit hoher Geschwindigkeit befahren wurde. Fahrstreifenwechsel sind danach verkehrswidrig und rücksichtslos durchgeführt worden. Verschiedene Zeugen haben von Nötigungen und Gefährdungen im Straßenverkehr berichtet. Der Fahrer des VW Golfs steht aufgrund der Aussagen im Verdacht mehrere Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraftaten begangen zu haben. Am Dienstagmorgen (21.08.2018) gegen 06:50 Uhr gelang es den Beamten der Polizeiautobahnstation Südhessen das beschriebene Fahrzeug auf der Autobahn 67 zu lokalisieren. Die Beamten stoppten das Fahrzeuge, nahmen den 22 Jahre alten Fahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau vorläufig fest und brachten ihn zur Wache der Polizeiautobahnstation. Nach einer Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung folgte der eingehende Apell, die Verkehrsvorschriften zukünftig zu beachten. Sobald alle Zeugenangaben in dieser Sache ausgewertet sind, wird die Strafsache der Staatsanwaltschaft zugeleitet. Den Fahrer erwarten Bußgelder, möglicherweise ein Fahrverbot oder gar der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Fahrerlaubnisbehörde wird direkt vorab informiert. Berichterstatter: Erster Polizeihauptkommissar Stefan Styra, Polizeiautobahnstation Südhessen

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen