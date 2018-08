Datterich-Firmen-Ultra im DSW-Freibad

Der Veranstalter „sportwärts UG“ richtet am Sonntag, 2. September 2018, im DSW-Freibad die Veranstaltung „Datterich-Firmen-Ultra 2018“ aus. Bürgermeister und Sportdezernent Rafael Reißer freut sich, „dass das sportliche Großereignis seit 2014 wieder in Darmstadt stattfindet und über 300 Firmenteams mit zusammen etwa 2500 Sportlerinnen und Sportler in den sportlichen Wettkampf treten“.

Wegen dieses Triathlons ist das DSW-Freibad am Sonntag, 2. September 2018, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Zuschauer sind bei freiem Eintritt natürlich gern gesehen. Als Ausweichmöglichkeiten stehen an diesem Tag die Naturfreibäder Großer Woog (von 9 bis 19 Uhr) und Arheilger Mühlchen (10 bis 19 Uhr) sowie das Eberstädter Mühltalbad (9 bis 19 Uhr) zur Verfügung.

Ab Montag, 3. September 2018, wird das DSW-Freibad für den Aufbau der Traglufthalle vorbereitet und somit für den öffentlichen, als auch für den Schul- und Vereinsbetrieb bis zur Inbetriebnahme der Traglufthalle am Samstag, 15. September 2018, geschlossen.

