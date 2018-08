Besichtigung der Baustelle auf dem Friedensplatz

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger für Freitag, 24. August 2018 , um 17 Uhr zu einem Baustellenrundgang auf dem Friedensplatz ein.

„Da die meisten Arbeiten in den vergangenen eineinhalb Jahren hinter dem Bauzaun erfolgt sind und für die Bürgerinnen und Bürger kaum wahrnehmbar waren, beginnt jetzt die sichtbare Neugestaltung der Oberfläche. Daher haben wir uns entschlossen, eine öffentliche Baustellenführung anzubieten und allen Interessierten zu berichten, was seit Beginn der Arbeiten im Mai 2017 vor Ort passiert ist und was in den nächsten Monaten noch umgesetzt wird“, erklärt Baudezernentin Dr. Barbara Boczek.

Anfang August ist auf dem Friedensplatz die neue Nahverkehrsfahrbahn mit der Gleisschleife „Schlossumfahrt“ in Betrieb genommen worden. Damit ist die erste der seit Mai 2017 sanierten Teilflächen zur Neugestaltung des Friedensplatzes abgeschlossen. Ebenso beendet sind ab 25. August auch die Arbeiten an der Nahtstelle zwischen Friedensplatz und City-Ring, die zurzeit zu Verkehrsbehinderungen führen. Auch die Fertigstellung des Rohbaus am Eingang zur Tiefgarage steht kurz bevor.

