Dichterschlacht unter Sternen – Poetry Slam in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim

Am 18. August 2018 steht wieder ein poetisch-literarisches Event der Extraklasse auf dem Programm der Freilichtbühne: Die Centralstation Darmstadt und Dichterschlacht e.V. sind mit ihrer legendären Dichterschlacht (Poetry Slam) in Seeheim zu Gast. Beim so genannten Poetry Slam treten Dichter mit ihren selbst geschriebenen Texten in einem freundschaftlichen Wettbewerb gegeneinander an. Das Publikum bewertet den Vortrag und kürt den Sieger des Abends. Es gibt keine inhaltlichen oder stilistischen Einschränkungen. Beim Poetry Slam auf der Freilichtbühne in Seeheim-Jugenheim sind den Worten auch räumlich keine Grenzen gesetzt: Unter freiem Himmel dichtet eine Auswahl der besten Slam Poeten Deutschlands um den ersten Platz. Die Open Air Dichterschlacht ist eine Gastveranstaltung der Centralstation Darmstadt in Kooperation mit Dichterschlacht e.V.

Die Dichterschlacht am 18. August 2018 beginnt um 20.45 Uhr (Einlass 20 Uhr). Bei schlechtem Wetter findet sie in der neben dem Amphitheater liegenden Aula des Schuldorfs Bergstraße statt. Die Karten kosten 7,50 Euro (Abendkasse 9,50 Euro).

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei Fritz Tickets in Darmstadt (Grafenstraße 31), in der Musikbox im Kaufhaus Ganz (Bensheim, Hauptstraße 56), bei der Buchhandlung Zabel in Jugenheim (Ludwigstraße 4a) und an allen weiteren ztix-Vorverkaufsstellen (www.ztix.de). Unter www.filmseher.de können die Karten auch direkt online gekauft und ausgedruckt werden.

Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim

Open Air Kino und Live-Programm

6. Juni bis 1. September 2018

www.filmseher.de