Linien F/U, WX: Verbesserte Fahrpläne zum Schulbeginn

Zum Schulbeginn am Montag (06.08.18) hat die Dadina das Fahrtenangebot auf den Buslinien F/U und WX verbessert. Damit werden auch einige von Fahrgästen angeregte Verbesserungen umgesetzt. Insbesondere die Schüler aus Urberach und Messel sowie aus Wixhausen und Arheilgen profitieren von dem neuen Fahrtenangebot.

Linie F/U: Morgens besser zur Schule

Damit die Schüler aus Urberach und Messel morgens besser nach Darmstadt kommen, gibt es gibt auf der Linie U eine neue Fahrt ab „Rödermark-Urberach“ um 6.46 Uhr nach Darmstadt. Die Abfahrt zur Stadtteilschule in Arheilgen erfolgt 15 Minuten früher. Die Fahrt ab der Haltestelle „Darmstadt Fasanerie“ um 7.03 Uhr in die Darmstädter Innenstadt entfällt.

Abends und am Wochenende gibt es am Bahnhof Rödermark bessere Umsteigemöglichkeiten: Montags bis freitags verbessert sich um 20 Uhr und 21 Uhr der Umstieg an der Haltestelle „Rödermark-Urberach Bf“ von der Zuglinie 61 zur Buslinie U. Am Wochenende enden die nicht nach Rödermark-Urberach durchfahrenden Busse an der Haltestelle „Messel Am Mörsbach“ statt an der Haltestelle „Messel Rathaus“.

Linie WX: An Schultagen auch nachmittags Viertelstundentakt

Auf der Linie WX gibt es eine zusätzliche Fahrt von der Hessenwaldschule in Richtung Wixhausen und Arheilgen. Diese ist abgestimmt auf den Schulschluss um 14.35 Uhr an der Hessenwaldschule. Der Bus der Linie WX fährt von der Hessenwaldschule um 14.46 Uhr ab und erreicht den Umsteigepunkt Arheilgen Dreieichweg um 14.57 Uhr. Dort besteht Anschluss zur Straßenbahn in Richtung Darmstadt Innenstadt. Auch in Richtung Hessenwaldschule über Wixhausen kommt eine weitere Fahrt von Arheilgen hinzu. Sie startet am Dreieichweg um 14.08 Uhr, erreicht Wixhausen Bahnhof um 14.15 Uhr und die Hessenwaldschule um 14.20 Uhr. Somit besteht zwischen Wixhausen und Arheilgen Dreieichweg im Zeitraum von 12 Uhr bis 16 Uhr an Schultagen ein Viertelstundentakt. Wegen Fahrbahnarbeiten in der Frankfurter Landstraße gilt jedoch von Montag (6.) bis 28. September noch ein Sonderfahrplan der Linie WX, der auf den Schienenersatzverkehr de r Straßenbahnlinien 7 und 8 abgestimmt ist.

Download: Fahrplan der Linie F/U ab 6. August 2018 (PDF, 600 KB), Fahrplan der Linie WX ab 6. August, wegen Bauarbeiten gültig ab 29. September 2018 (PDF, 198 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH