Sommeröffnungszeiten in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus

Aufgrund der hohen Temperaturen und den entsprechenden klimatischen Bedingungen in den Abteilungen sowie in den Büroräumen der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Bachgasse 2, werden ab Freitag, 3. August 2018 die Öffnungszeiten geändert: Dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und samstags ist wie gewohnt von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Sollten die Temperaturen fallen, gelten sofort wieder die normalen Öffnungszeiten. Nähere Informationen darüber können auf der Startseite der Stadtbibliothek www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/bildung/stadtbibliothek/ entnommen werden.

Von Dienstag bis Freitag steht ab 16 Uhr für die Rückgabe der Medien eine Rückgabebox am Eingang im Foyer des Justus-Liebig-Hauses zur Verfügung. Die Medien können auch am Eingang am Datterich-Brunnen abgegeben werden. Ausleihfristen können über den Online-Katalog oder per Telefon 06151 13-2759 bis 16 Uhr verlängert werden.