Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn hat am Donnerstagmorgen (02.08.2018) zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr und einer Vollsperrung der Kreuzung Landskronstraße / Ludwigshöhstraße geführt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Mercedes Vito besetzt mit sechs Personen gegen 07.15 Uhr die Landskronstraße in Richtung Klappacher Straße. An der Kreuzung Ludwigshöhstraße stieß das Fahrzeug aus noch bislang unbekannter Ursache frontal mit der kreuzenden Straßenbahn zusammen. Hierbei entgleiste die Straßenbahn. Nach bisherigen Feststellungen wurden die sechs Insassen des Transporters sowie der Straßenbahn-Fahrer leicht verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen