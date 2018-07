Tage der Industriekultur Rhein-Main: HEAG mobilo öffnet Depot Kranichstein

Wer sich für Darmstadts Straßenbahngeschichte interessiert, ist am Sonntag (5. August 2018) im Depot Kranichstein genau richtig, denn an diesem Tag ist die Abstellhalle für historische Straßenbahnen der HEAG mobilo für jedermann geöffnet.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucher der Geschichte anhand von Fahrzeugen, Fotos, aber auch Tondokumenten mit Zitaten von Zeitzeugen nachspüren.

Die zahlreichen Exponate veranschaulichen, wie sich die Fahrzeugtechnik und die Arbeitswelt der Männer und Frauen im Führerstand im Laufe der Jahre verändert haben. Um 14 Uhr und um 16 Uhr werden zudem Führungen durch die Ausstellung angeboten. Der Eintritt ins Depot ist kostenlos. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Sonderfahrten mit dem Wagen 57

Ergänzend zur Ausstellung bietet die Arbeitsgemeinschaft Historische HEAG Fahrzeuge im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein e.V. Sonderfahrten mit dem Wagen 57 (Baureihe ST 3, Baujahr 1926) und dem Beiwagen 132 (Baureihe SB 3, Baujahr 1927) an. Die Fahrten erfolgen von 10 Uhr bis 17 Uhr stündlich von der Haltestelle „Kongresszentrum“ zum Kranichsteiner Bahnhof. Die Bahn hält zusätzlich an den Haltestellen „Schloß“, „Luisenplatz“, „Willy-Brandt-Platz“ und „Nordbad“.

Der Fahrpreis für eine Einzelfahrt beträgt für Erwachsene 2,65 Euro, für Kinder 1,55 Euro und für Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) 9,00 Euro. Die Fahrkarten können an Bord gekauft werden.

Eine vollständige Übersicht über die Veranstaltungen und Aktionen zur Route der Industriekultur Rhein-Main bietet das 120-seitige Programm der Tage der Industriekultur 2018. Es ist kostenfrei im Kundenzentrum der HEAG mobilo erhältlich. Im Internet sind die Veranstaltungen bei www.krfrm.de unter dem Menüpunkt Route der Industriekultur Rhein-Main nachzulesen.

Adresse: HEAG mobilo GmbH, Depot Kranichstein, Jägertorstraße 155, 64289 Darmstadt

Anreise: Linie 5 bis „Kranichstein Bahnhof“

Download: Fahrplan der Sonderfahrten mit dem Wagen 57 am 5. August 2018 (PDF, 894 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH