Pkw-Fahrer stirbt an den Folgen seiner Verletzungen

Am frühen Sonntagmorgen (15.07.18) kam es gegen 02:15 Uhr in der Reuterallee in Eberstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleinwagens, welcher aus Richtung Pfungstadt kommend in die Reuterallee abgebogen war, verlor offenbar im Bereich der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr erst eine Verkehrsinsel und prallte nachfolgend frontal gegen einen Baum. Der 57-jährige Mann aus Darmstadt erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen