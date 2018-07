Vier Verletzte nach Zimmerbrand in Eberstadt

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch (04.07.18) im Weidigweg in Eberstadt zu einem Zimmerbrand im 4. Obergeschoss. Der Brand konnte von den Bewohnern selbst gelöscht werden, hierbei verletzte sich der Familienvater erheblich. Der Vater und drei Kleinkinder mussten von der Feuerwehr aus der völlig verrauchten Wohnung gerettet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten ca. 30 min. In Folge mussten noch einige Glutnester abgelöscht werden. Die Familie wurde durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt