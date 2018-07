Tödlicher Unfall am Bahnhof Kranichstein

Ein 13-jähriger Junge ist am Mittwochabend (04.07.18), laut eines Augenzeugen, auf einen Güterwagon am Kranichsteiner Bahnhof geklettert und hat die Oberleitung berührt. Dabei ist er an einem Stromschlag gestorben. Wie die Bundespolizei mitteilte, gehörte der Junge zu einer vierköpfigen Kindergruppe, die im Bereich des Bahnhofs gespielt hatte. Der Rettungsdienst, der schnell vor Ort war, konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen.