ENTEGA mit dem Energiewende Award 2018 ausgezeichnet – Sieger in der Gesamtkategorie Energiewende

Die ENTEGA ist erneut für ihr Engagement bei der Energiewende ausgezeichnet worden. Der Energieversorger wurde Ende Juni 2018 in München feierlich mit dem Energiewende Award 2018 in der Gesamtkategorie Energiewende gekürt. In einer breit angelegten Studie wurden hierzu 1.700 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Kategorien Strom, Wärme, Mobilität, Effizienz und übergreifend in der Kategorie Energiewende untersucht. Initiatoren dieser Studie sind das DCTI Deutsches CleanTech Institut, die Innovationsplattform The smarter E Europe und das Marktforschungsinstitut EuPD Research. Bewertet wurden das aktuelle Produktportfolio und sämtliche Dienstleistungen der Versorger. Laut Angaben des Unternehmens bedeutet die Energiewende für ENTEGA in erster Linie bezahlbare, klimafreundliche Energien, verknüpft mit modernen Energiedienstleistungen, die die Möglichkeiten der Digitalisierung intelligent für die Kunden nutzt.

ENTEGA ist einer der größten Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Erdgas in Deutschland und unterstützt seine Kunden mit innovativen Produkten beim Energie sparen, ohne dass diese auf den gewohnten Komfort verzichten müssen. Das Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren mehrfach prämiert. So erhielt ENTEGA beispielsweise vom TÜV SÜD zum wiederholten Male die Auszeichnung „Wegbereiter der Energiewende“.

Quelle: ENTEGA AG