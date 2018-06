Schülerticket: Für Abonnenten unter 18 Jahren entfallen die Neuanträge

Schüler und Auszubildende, die unter 18 Jahren sind und das Schülerticket im Aboverfahren haben, starten entspannt in die Ferien: Ihr Schülerticket ist bis zum 18. Geburtstag gültig, die jährlichen Neuanträge entfallen. Daran erinnert das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo.

Wer über 18 Jahre ist, muss hingegen jedes Jahr einen neuen Bestellschein ausfüllen und den nötigen Schul- oder Ausbildungsnachweis vorlegen. Nur wer seine Bestellung bis zum 10. des Vormonats aufgibt, erhält sein Schülerticket Hessen pünktlich zum Monatsbeginn. Auch Barzahler-Karten sind nur zwölf Monate gültig und müssen neu beantragt werden.

Das Schülerticket Hessen ist die persönliche Jahreskarte für alle Schülerinnen, Schüler und Auszubildende, die in Hessen wohnen, hier zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Das Schülerticket ist im Kundenzentrum der HEAG mobilo sowie in der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof erhältlich. Auf der Internetseite https://schuelerticket.heagmobilo.de kann der Bestellschein online ausgefüllt werden.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH