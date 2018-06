Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für Landtagswahl

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht für die Landtagswahl am 28. Oktober 2018 noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Wahl- oder Briefwahlvorstand. Mitarbeiten kann jeder, der bei der Landtagswahl in Darmstadt wahlberechtigt ist. Für die Mitarbeit erhalten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 25 Euro bis 50 Euro, je nach Verantwortungsbereich im Wahl- oder Briefwahlbezirk. Nähere Informationen und das Online-Formular zur Anmeldung gibt es auf der städtischen Internetseite www.darmstadt.de/wahlhelfer oder telefonisch unter 06151/13-3820 oder 13-3228.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt