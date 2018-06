Zahlreiche Beregnungssprenger von Feld entwendet – Wem ist der Abtransport aufgefallen?

In der Zeit zwischen Mittwochmorgen (13.06.), 10 Uhr und Donnerstagmorgen (14.06.18), 11 Uhr haben bislang unbekannte Diebe rund 100 Beregnungssprenger von einem Feld gestohlen. Das Feld befindet sich in Fahrtrichtung der Eschollbrücker Straße rechtsseitig vor einer Brücke der Bundesautobahn A 67. Die Sprenger sind aus Kupfer und haben einen Materialwert von mehreren Tausend Euro. Für den Abtransport der Beute haben die Diebe vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Die Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen Verdächtiges in diesem Bereich aufgefallen ist. Möglicherweise wurde der Abtransport beobachtet? Unter der Telefonnummer 06157/9509-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen