Arheilgen: Vandalismus auf Feuerwehrübungsplatz – Polizei sucht Zeugen

Auf einem Übungs-und Ausbildungsplatz der Darmstädter Feuerwehr in der Weiterstädter Landstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (13.-14.06.18) gewütet und eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die Kriminellen verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, unberechtigt Zugang zu dem Gelände und ließen ihrer blinden Vernichtungswut freien Lauf. An einem Bus, der den hauptamtlichen und freiwilligen Helfern von einem Verkehrsunternehmen zum Zwecke des Bergungstrainings zur Verfügung gestellt wurde, schlugen die Randalierer sechs Fensterscheiben ein und setzten den Fahrersitz in Brand. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter offenbar die Flammen selbstständig gelöscht, jedoch hat das Feuer die Sitzfläche unwiderruflich beschädigt. Neben dem Bus gerieten weitere acht Übungsautos auf dem Gelände in das Visier der Vandalen. Sie schlugen zahlreiche Heckscheiben ein und montierten teilweise Elektronik ab. Aus einem Hybrid Fahrzeug, welches auch als Anschauungsobjekt für mögliche Brandursachenstellen verwendet wurde, entwendeten die Täter die gesamte Bordelektronik sowie die Autobatterie und das Kühlaggregat. Der verursachte Materialschaden wird derzeit auf eine Höhe von etwa 8000 Euro geschätzt. Demgegenüber steht jedoch ein nicht messbarer ideeller Schaden. Die Fahrzeuge dienten der Feuerwehr hauptsächlich als Möglichkeit, Bergungs-und Rettungsarbeiten zu üben um ein weiteres professionelles Handeln in zukünftigen Notsituationen gewährleisten zu können. Durch die Materialschäden sind die Fahrzeuge für eine weitere Verwendung komplett unbrauchbar geworden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ist erstattet worden. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Darmstadt-City ist mit den weiteren Untersuchungen des Falles betraut und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen