Trikot unter Androhung von Schlägen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 19-Jähriger in der Nacht zum Montag (21.05.18), von einem bislang unbekannten Mann unvermittelt angesprochen und unter Androhung von Schlägen seines Trikots beraubt wurde, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 35) im Rahmen ihrer weiteren Ermittlungen Zeugen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Der in Frankfurt lebende 19-Jährige befand sich um kurz nach 4 Uhr auf dem Nachhauseweg als er in der Rheinstraße/ Ecke Hindenburgstraße von dem Täter angesprochen und unter Androhung von Schlägen aufgefordert wurde sein T-Shirt auszuziehen. Mit dem T-Shirt flüchtete der Kriminelle, zusammen mit einem weiteren männlichen Begleiter, zu Fuß in Richtung Luisenplatz. Bei dem T-Shirt handelte es sich um ein weißes Trikot mit dem Schriftzug des Sportvereins „Eintracht-Frankfurt“. Laut Zeugen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 20 Jahre alten, circa 1,80 Meter großen Mann mit südländischem Aussehen handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0, mit den Ermittlern der Kripo in Verbindung zu setzten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen