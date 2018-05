Zeugen nach Einbruch in Verwaltungsgebäude gesucht

Bislang unbekannte Diebe haben ihr Unwesen in der Nacht zum Samstag (25.-26.05.18) getrieben und ein Verwaltungsgebäude in der Julius-Reiber-Straße heimgesucht. In der Zeit zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr, verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu mehreren Büros in dem Haus. Auf ihrer Suche nach Beute verursachten die Kriminellen dabei einen Sachschaden von mindestens 8000 Euro. Zudem erbeuteten sie Computer im Wert von ebenfalls mehreren Tausend Euro. Bislang unerkannt flüchteten die Langfinger in unbekannte Richtung. Die Ermittler vom Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei sind mit dem Fall betraut und suchen Zeugen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen