Randalierer in der Orangerie

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Streife des 2. Polizeireviers in den frühen Mittwochmorgenstunden (23.05.2018) drei junge Randalierer stellen. Sie wurden zuvor dabei beobachtet, wie sie in der Orangerie einen Sandsteinblumenkübel aus der Verankerung gerissen und auf eine Treppe geworfen haben. Der Blumenkübel ging dabei kaputt, die Treppe und eine Mauer wurden beschädigt. Nach der Tat flüchteten die Randalierer und sollen zudem in der Mossbergstraße weitere Blumenkübel umgeworfen haben. Aufgrund der guten Zeugenhinweise konnte die herbeigeeilte Streife die Personen auf ihrem Weg in Richtung Stadtmitte antreffen und kontrollieren. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren müssen sich in einem Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Ob sie noch Komplizen hatten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen