Führung „Die Rheinstraße in Darmstadt“

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag, 27. Mai 2018, eine Führung mit dem Thema „Die Rheinstraße in Darmstadt“ an. Udo Steinbeck führt die Rheinstraße entlang, vorbei an vielen kleinen Sehenswürdigkeiten, bis zur Kreuzung Berliner Allee.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am „Weißen Turm“. Die zweistündige Führung ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 06151/13-2900 wird gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt