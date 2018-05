Art of Eden – Kunst und Design im Botanischen Garten

Am Samstag, 26. Mai, und am Sonntag, 27. Mai 2018, ist es wieder soweit: Im Botanischen Garten der TU Darmstadt öffnet jeweils von 10 bis 19 Uhr die Art of Eden ihre Pforten. Über 30 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Kunstwerke und Designobjekte aus Stein, Stahl, Glas, Holz, Ton und Beton im Botanischen Garten der TU Darmstadt vor.

Informationen: www.artofeden.de

Eintritt: 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Ort: Botanischer Garten, Schnittspahnstr. 5, 64287 Darmstadt