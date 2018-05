Frühlingskonzert „B(g)lühende Oboe“

Am 13. Mai 2018 gibt das Kammerorchester an der TU Darmstadt ein Frühlingskonzert mit virtuosen Instrumentalwerken bekannter Opernkomponisten in Darmstadt. Unter dem Titel „B(g)lühende Oboe“ spielt das Orchester mit dem Solisten Michael Höfele, Mitglied des hr-Sinfonieorchesters, das Konzert für Oboe und Orchester Es-Dur von Vincenzo Bellini und das Concertino für Englischhorn und Orchester G-Dur von Donizetti. Außerdem stehen die temperamentvolle Sinfonie Nr. 1

C-Dur von Bizet und Giacomo Puccinis melodiöses Crisantemi, das später auch Teil seiner Oper Manon Lescaut wurde, auf dem Programm.

Das Konzert findet am Sonntag, 13. Mai 2018, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Christuskirche Darmstadt Eberstadt, Heidelberger Landstr. 155, statt. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Weitere Informationen auf www.kammerorchester-tud.de.