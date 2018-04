Lesung mit Ella Theiss

Am 3. Mai 2018, um 19 Uhr 30, liest die Schriftstellerin Ella Theiss aus dem Roman Duo mit Beretta für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken im Künstlerkeller im Schloss, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Für die menschenscheue Isabell gerät die Welt aus den Fugen: erst der Tod der Mutter und der Auszug aus der vertrauten Wohnung, dann der Überfall durch eine Bande Jugendlicher. Seither hat Isabell ein kampflustiges alter Ego namens Billie in Begleitung, das 68er Sprüche klopft und als Streetworkerin die Welt retten will. Prompt erhält Billie die schwierige Aufgabe, zwei in Darmstadt gestrandete junge Menschen vor dem Zugriff einer osteuropäischen Zuhältermafia zu bewahren: einen amnesiekranken Schleuserhelfer und eine geflohene Zwangsprostituierte. Dass beide Heimkinder waren, scheint ein Zufall, bis zwei Darmstädter Kinder auf Initiative von Behörden in einem dubiosen ungarischen Waisenhaus verschwinden. Billie nimmt den ungleichen Kampf mit den Menschenhändlern auf. Und unversehens hängt Isabell mit drin. „Ein spannender Roman mit Tiefgang, aber auch viel Humor und Wortwitz“, urteilt die Huffington Post.

Ella Theiss ist das Pseudonym von Elke Achtner-Theiss, die seit rund 25 Jahren in Roßdorf lebt. Sie hat Germanistik und Sozialwissenschaften studiert, dann als Redakteurin und Texterin gearbeitet, insbesondere im Themenbereich Ökologie und Bio-Lebensmittel. Seit 2008 schreibt sie auch Romane und Erzählungen. Mit ihrem historischen Krimi „Die Spucke des Teufels“ belegte sie Platz 2 zum Gerhard-Beier-Preis 2010. Ihre Kurzgeschichten wurden mehrfach prämiert. Im vergangenen Jahr war sie für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie Kurzgeschichten nominiert. „Duo mit Beretta“ ist ihr dritter Roman und erster Darmstadt-Krimi. Mehr unter www.ellatheiss.de.