Verkauf der Freibad-Sommersaisonkarten 2018 startet

Der Frühling ist in vollem Gang, der Sommer steht vor der Tür. Vom 24. bis 29. April 2018 können daher von 7 bis 13 Uhr und vom 2. bis 6. Mai 2018 in der Zeit von 13 bis 20 Uhr die Sommersaisonkarten 2018 für die Darmstädter Freibäder an der Kasse in der Traglufthalle am Nordbad erworben werden.

Für die Freibäder Mühltalbad und DSW-Freibad kostet die Sommersaisonkarte für Erwachsene 92 Euro, ermäßigt 69 Euro. Für den Großen Woog kostet die Karte für Erwachsene 69 Euro und ermäßigt 57 Euro. Es gibt die Möglichkeit auch Zehnerkarten für Erwachsene 28,30 Euro und er-mäßigt für 14,70 Euro zu erwerben.

Die Sommersaison 2018 beginnt in den Freibädern Mühltalbad, Großer Woog und Arheilger Mühlchen am 13. Mai 2018 und für das DSW-Freibad am 21. Mai 2018.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt