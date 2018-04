Vortrag: Augenärztliche Betreuung von Frühgeborenen

Frühgeborene bedürfen am Anfang ihres Lebens einer besonders intensiven medizinischen Begleitung, auch aus augenärztlicher Sicht. Diagnostik und Behandlung von Netzhautkomplikationen, die durch die Frühgeburtlichkeit entstehen können, werden besprochen, ebenso die Themengebiete „Tränendes Auge“ und „Schielen und Brillenversorgung bei Kindern“. Der Vortrag richtet sich an frisch gebackene oder werdende Eltern; aber auch an jeden anderen Interessierten, den das Thema „Auge und Sehen“ fasziniert.

Die Veranstaltung beginnt am 26. April 2018 um 18.00 Uhr im Gebäude 85, 1. OG des Klinikums Darmstadt (Zugang über Bleichstraße). Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.