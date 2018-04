Radfahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Eine 18 Jahre alte Fahrradfahrerin kollidierte am Montagnachmittag (16.04.18) gegen 14.45 Uhr in der Alsfelder Straße aus bislang unbekannter Ursache mit einer Straßenbahn. Die junge Frau kam zu Fall und verletzte sich hierbei nicht unerheblich. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer der Straßenbahn wurde durch umherfliegende Glassplitter einer zerborstenen Scheibe der Tram leicht verletzt.

Wie es zu der Kollision kommen konnte und warum die 18-Jährige beim Überqueren der Gleise die Straßenbahn übersehen hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen