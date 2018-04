Beleidigt, geschlagen und bestohlen

Zwei Männer im Alter von 22 und 28 Jahren gerieten in der Nacht zum Samstag (14.04.18) gegen 3.00 Uhr in der Magdalenenstraße in das Visier einer bislang unbekannten Frau und eines unbekannten Mannes. Die beiden beleidigten das Duo und entrissen einem der Männer anschließend eine Mütze und einen Anhänger. Als der Begleiter des Opfers daraufhin den Diebstahl verhindern wollte, wurde er von dem Unbekannten geschlagen und hierbei leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Die flüchtige Frau ist 1,65 Meter groß und hat lange blonde Haare. Ihr Begleiter ist zirka 1,80 Meter groß und hat Dreadlocks. Er war mit einem weißen Hemd, Jeanshose und schwarzer Lederjacke bekleidet. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen