Vortrag: Galaxien und Kugelsternhaufen am Frühlingshimmel

Die Volkssternwarte Darmstadt lädt am 17.03.18, ab 20 Uhr, zu einem Beobachtungsabend in das Observatorium auf die Ludwigshöhe ein.

Zu Beginn wird ein letzter Blick auf den Winterhimmel geworfen: Auf das helle Sternentstehungsgebiet M42 im Orion, sowie auf offene Sternhaufen in den Zwillingen und im Sternbild Krebs. Anschließend geht zu den Frühlingssternbildern: Zum Beispiel im Löwen zu den Galaxien M65/M66 und dem Doppelstern Algieba. Zum Abschluss gibt es einem Abstecher zu den Kugelsternhaufen M3 in den Jagdhunden und M53 in Coma Berenices. Bei schlechtem Wetter fällt die Beobachtung aus.

Der Eintritt ist frei. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter www.vsda.de.