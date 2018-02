vhs-Kurse: Einblicke ins Darmstädter Staatstheater

Am 27. Februar 2018 startet die Darmstädter Volkshochschule einen Kurs, der über neun Abende Einblicke in die Welt des Theaters bietet. Dramaturginnen und Dramaturgen des Staatstheaters Darmstadt stehen bereit, über ausgewählte Opern-, Schauspiel- und Tanztheaterproduktionen, sowie Konzerte ins Gespräch zu kommen und Einblicke in den künstlerischen Entstehungsprozess der Produktionen zu geben sowie literatur- oder musikwissenschaftliche Hintergründe zu erläutern.

Die eineinhalbstündigen Dienstagskurse am 27. Februar, 6. März, 13. März, 20. März, 10. April, 24. April, 22. Mai, 29. Mai und 12. Juni 2018 mit der Kursnummer 203.01 beginnen jeweils um 19 Uhr im Sitzungssaal des Staatstheaters. Gebühr: 68 Euro.

Weitere Informationen gibt es auf www.darmstadt.de/vhs. Interessenten können sich ab sofort unter vhs [at] darmstadt.de oder persönlich bei der Volkshochschule Darmstadt, Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, anmelden; Telefon 06151 13-3033, -3049, -3949 oder -3950.