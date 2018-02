Zeugenaufruf nach Vorfall auf der A 67

Am frühen Dienstagabend (13.02.2018, gegen 18:10 Uhr) wurde auf der A 67 in Höhe der Überführung Eschollbrücker Straße / L 3097 in Richtung Darmstadt ein PKW VW CC von einem bislang unbekannten etwa 25 cm kreisrunden Gegenstand an der Windschutzscheibe getroffen. Die Insassen blieben dabei unverletzt. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Südhessen laufen derzeit in alle Richtungen. Da auch der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr besteht, bittet die Autobahnpolizei Südhessen mögliche Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich der Brücke gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen