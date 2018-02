Trickbetrüger erbeutet 200 Euro und lässt Lederjacke zurück – Polizei mahnt zur Vorsicht

Ein windiger Trickbetrüger trieb am Donnerstagvormittag (08.02.18) in der Herrngartenstraße sein Unwesen und brachte einen 79-jährigen Mann um sein Bargeld. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr wurde der Geschädigte von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen. Der Betrüger gab sich als „alter“ Bekannter aus und verwickelte den Senior aus Darmstadt in ein Gespräch. Der Täter gab vor sich in einer gesundheitlichen Notsituation zu befinden, die einen sofortigen Klinikaufenthalt notwendig mache. Die Aufnahmegebühr in der Klinik würde 400 Euro kosten und er selber habe kein Geld. Guten Glaubens übergab der 79 Jährige dem Täter 200 Euro Bargeld. Als Dank „schenkte“ der Unbekannte dem hilfsbereiten Senior eine minderwertige Lederjacke und entfernte sich danach eilig. Der Täter wird als etwa 1,60 Meter groß und circa 60 Jahre alt beschrieben. Er soll von kräftiger Statur sein und das Opfer aus einem blauen Kleinwagen heraus angesprochen haben. Wer im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge in der Herrngartenstraße bemerkt hat oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wendet sich bitte an die Kripo (K 21/22) in Darmstadt. Telefon: 06151/969-0. In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei zur Vorsicht und rät dringend von Straßengeschäften aller Art ab.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen