Einbruch in Kiosk – Polizei sucht Zeugen

Diebesgut von über 20.000 Euro erlangten bislang unbekannte Täter zwischen dem späten Mittwochabend (10.01.2018) und dem frühen Donnerstagmorgen (11.01.2018). Die Diebe brachen in einen Kiosk in der Heinrichstraße in Darmstadt ein. Der Eigentümer der Verkaufsbude entdeckte das zerstörte Schloss der Eingangstür in den Morgenstunden und verständigte die Polizei. Bei der gestohlenen Ware handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um zahlreiche Stangen Zigaretten, mehreren Postkisten und drei Kameras. Die Beamten der Kriminalpolizei (K21/22) haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen