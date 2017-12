ENTEGA für Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet – FOCUS-MONEY verleiht „Gold-Siegel“ für Ökostrom

Das Wirtschaftsmagazin FOCUS-Money hat in der breit angelegten Studie „Preissieger 2017“ den Energieversorger ENTEGA als Preissieger mit dem Siegel „Gold“ in der Produktkategorie Ökostrom ausgezeichnet. Die Studie untersuchte ein Jahr lang über 6 Millionen Kundenbeiträge in sozialen Netzwerken zu mehr als 1.500 Marken aus 109 Branchen. Bewertet wurden Aussagen zu den Kategorien Preis und Qualität.

ENTEGA-Geschäftsführer Thomas Schmidt zeigt sich mit der Auszeichnung für sein Unternehmen sichtlich zufrieden: „Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, guter Kundenservice und nachhaltige Produkte sind uns bei ENTEGA sehr wichtig. Die nun veröffentlichte unabhängige Studie verdeutlicht, dass wir von unseren Kunden hierfür wertgeschätzt werden. Wir sehen uns bestätigt, mit unserem Ökostrom bei Preis und Qualität den Kundenansprüchen und –wünschen gerecht zu werden. Dies ist Lob und Ansporn zugleich für uns.“

ENTEGA ist einer der größten Anbieter von Ökostrom in Deutschland und unterstützt seine Kunden mit innovativen Produkten beim Energie sparen, ohne dass diese auf den gewohnten Komfort verzichten müssen. Das Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für seine Produkte und seinen Kundenservice ausgezeichnet. So erhielt ENTEGA beispielsweise von der Zeitschrift Öko-Test für die Produktqualität seines Ökostroms das Gesamturteil „gut“. Das Verbraucherportal Check24 bewertete den Kundenservice mit der Note „sehr gut“. Darüber hinaus hat der TÜV SÜD den Energieversorger zum wiederholten Male zum „Wegbereiter der Energiewende“ ernannt, das Magazin CHIP zeichnete ENTEGA zum Testsieger Neukundenhotline 2018 aus und die Tageszeitung DIE WELT kürte das Unternehmen in einer Studie zur Digitalen Kundennähe kürzlich zum Branchengewinner der Kategorie Ökostrom mit dem Prädikat „Gold“.

Quelle: ENTEGA AG