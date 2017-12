Polizei sucht nach Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Polizistin wichtige Zeugen

Groß-Gerau. Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend (18.12.17), bei dem eine 25 Jahre alte Polizistin im Rahmen einer Unfallaufnahme von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst wurde und anschließend im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag, sucht die Polizei nun nach wichtigen Zeugen. Hinter dem Pkw, der die 25-jährige Beamtin erfasste, fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weiteres Fahrzeug. Die Insassen dieses Fahrzeugs könnten durch ihre Beobachtungen als wichtige Zeugen zur Aufklärung des Unfallhergangs in Betracht kommen. Die mit der Unfallaufnahme betrauten Beamten des 3. Polizeireviers in Darmstadt bitten in diesem Zusammenhang um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-3810.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen