Tonnenschwere Bronzereliefs auf Waldfriedhof gestohlen – 30.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt

Drei tonnenschwere Bronzereliefs im Wert von zirka 30.000 Euro entwendeten Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (11.12.17) und Freitag (22.12.17) auf dem Darmstädter Waldfriedhof. Die Bronzefiguren befanden sich an der Gedenkstätte für die Opfer des Krieges. Bei den erbeuteten Stücken handelt es sich um die Figurengruppe „Opfer“ des Darmstädter Bildhauers Fritz Schwarzbeck. Zudem brachen die Täter drei festbetonierte Bronzetafeln aus der Wand, ließen die Tafeln aus bislang unbekannten Gründen aber an Ort und Stelle zurück.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Störung der Totenruhe aufgenommen. Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen