Personen- und Gaststättenkontrollen – Schwerpunktmaßnahmen werden fortgeführt

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (20.12.17) umfangreiche Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durchgeführt. Der Einsatz war Teil der Schwerpunktmaßnahmen zur Intensivierung der Bekämpfung der Straßenkriminalität, die auch in den Wintermonaten fortgeführt werden. Mit Unterstützung von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei wurden in den Abendstunden insgesamt 134 Personen überprüft. Bei den Kontrollen stellten die eingesetzten Polizisten Rauschgift sowie in einem Fall ein Pfefferspray sicher. Schwerpunkt des Einsatzes lag zunächst am Luisenplatz sowie dem angrenzenden Luisencenter. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden hier insbesondere Jugendgruppen sowie Personen in den Wartehäuschen kontrolliert. Mit Unterstützung zweier Mitarbeiter der Ordnungsbehörde nahmen die Einsatzkräfte auch mehrere Spielotheken, Wettbüros und Gaststätten unter die Lupe. Neben vier anwesenden Minderjährigen stellten die Mitarbeiter der Wissenschaftsstadt Darmstadt auch diverse bauliche Mängel in verschiedenen Lokalitäten fest, die Ordnungsverfahren nach sich ziehen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen